Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на Камчатке

На Камчатке зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН, подземные толчки произошли у острова Беринга в 21:23 мск во вторник, 20 сентября.