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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на Камчатке

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на Камчатке

На Камчатке зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН, подземные толчки произошли у острова Беринга в 21:23 мск во вторник, 20 сентября.

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