Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 780 подписчиков

Бидо заявил о готовности ОБСЕ содействовать урегулированию конфликта на Украине

Бидо заявил о готовности ОБСЕ содействовать урегулированию конфликта на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сохраняет готовность содействовать переговорам между Россией и Украиной.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Переверзев
Александр Переверзевизменено

ОБСЕ не готовится содействовать урегулированию конфликта на Украине - ОБСЕ ЭТОТ КОНФЛИКТ ГОТОВИЛА И ПО ДАВНЕЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАТ ЕГО, В ОДИН "ПРЕКРАСНЫЙ МОМЕНТ",  С РОССИЕЙ НАПРЯМУЮ!