Бидо заявил о готовности ОБСЕ содействовать урегулированию конфликта на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сохраняет готовность содействовать переговорам между Россией и Украиной.
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За кого они нас считают??? Ужас просто!
ОБСЕ не готовится содействовать урегулированию конфликта на Украине - ОБСЕ ЭТОТ КОНФЛИКТ ГОТОВИЛА И ПО ДАВНЕЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАТ ЕГО, В ОДИН "ПРЕКРАСНЫЙ МОМЕНТ", С РОССИЕЙ НАПРЯМУЮ!