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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Отрасль вошла в кризис: почему в России взлетели цены на такси

Отрасль вошла в кризис: почему в России взлетели цены на такси

Рост цен на такси в России за 2023 год был весьма значительным. Причинами этому служат и сложности в приобретении новых автомобилей, и увеличение расходов на обслуживание транспортных средств, и отток водителей с рынка.

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