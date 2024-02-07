Отрасль вошла в кризис: почему в России взлетели цены на такси

Рост цен на такси в России за 2023 год был весьма значительным. Причинами этому служат и сложности в приобретении новых автомобилей, и увеличение расходов на обслуживание транспортных средств, и отток водителей с рынка.
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