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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Новая студия Sony, ре-релиз «Приключений капитана Блада», в Genshin Impact ...

Новая студия Sony, ре-релиз «Приключений капитана Блада», в Genshin Impact по паспорту…Многострадальные «Приключения капитана Блада» всё же добрались до официального релиза силами компании SNEG, фанаты проанализировали новый трейлер GTA VI, авторы Genshin Impact введут обязательную проверку возраста игроков в США, Хидео Кодзима сравнил GTA VI с выходом большого киноблокбастера, Sony Interactive Entertainment объявила о расширении семейства студий PlayStation, умиротворяющая градостроительная головоломка Dorfromantik обзаведётся версиями для консолей.

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