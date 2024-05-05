Почему Запад ненавидит Россию. Откуда бысть пошла ересь Русофобская

Liudmila Kosteley

Я не знаю, почему сложилось такое мнение, что Запад не любит Россию.Так получилось, что моя жизнь была всё время "в разъездах", с 15 лет меня носило по всему "ШАРИКУ"Где я только не была. На всех континентах.И где я жила, всегда было хорошее отношение к РУССКИМ.Как ты себя поведёшь, такое и к тебе отношение. Даже всеми "нелюбимые" США относятся хорошо к нам. Я несколько лет проработала и с американцами. Они такие же, как мы. А вот Европа, ну что поделать, если у них воспитание такое, намного сдержанное. Их так воспитали и почти с детства внушают, что ОНИ самые, самые...А тут появляются СОПЕРНИКИ, а как относятся к СОПЕРНИКУ ? Да вам любой спортсмен скажет с "ненавистью", но эта НЕНАВИСТЬ СОПЕРНИКА. И всем абсолютно наплевать на слабых соперников, их просто игнорируют. Вот и в жизни так. Мы, ЯРЫЕ, СИЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ ЗАПАДУ. Поэтому и кажется, что они ненавидят нас. А на самом деле, они хорошо относятся к нам. Население, это ТОЧНО. Вот даже сейчас, на ЗАПАДЕ лучше относятся к РУССКИМ, чем к украинцам. Да вы и сами, как относитесь к украинцам? Вот взять немца и украинца (в данный момент) большенство к немцам относятся лучше, чем к украинцам, потому что ВОЙНА с ними. А ЗАПАД и АНГЛИЯ (потом и США) всё ВРЕМЯ воевали с РОССИЕЙ, из-за РЕСУРСОВ, почти всё время ВОЮЕМ. А вот приедите вы сейчас в ту же ЕВРОПУ, на экскурсию и посмотрите, какое ОТНОШЕНИЕ будет к вам.Вам не скажут, что РУССКИХ не обслуживаем. Вообщем, народ относится друг к другу хорошо. А дело всё в РЫНКЕ и РЕСУРСАХ. Просто ЗАПАД и США завидуют нам, что у нас есть ВСЁ, а у них, практически НИЧЕГО. Вот и можете со мной не спорить, я больше 20 лет живу в ЕС (не шпион, и не предатель), как приехали в Кризис 90-х, на РАБОТУ, к нас не было работы, и мы искали, кто где.Кто в Африке, кто в Европе, кто в Америке. А пенсию надо заработать, а кризис продлился больше 10 лет, не бросать же работу, жильё, а у всех ДЕТИ, и учатся, и им надо было доучиться. И никто не кричит, на русским, ни украинцам "ПОШЛИ ВОН!", в отличие от БЫВШИХ РЕСПУБЛИК. Да они БОЛЬШЕ НЕНАВИДЯТ РУССКИХ, чем на ЗАПАДЕ. Сколько существует ЗЕМЛЯ, всё время идут ВОЙНЫ за РЕСУРСЫ, а так как у нас их больше, поэтому и пытаються ОТНЯТЬ их у нас. Поэтому и ненавидят. Даже в самой РФ, идут "войны", что МОСКВА всё отбирает....