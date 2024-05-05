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Закон и Порядок

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Почему Запад ненавидит Россию. Откуда бысть пошла ересь Русофобская

Почему Запад ненавидит Россию. Откуда бысть пошла ересь Русофобская

Сказать, что они (западные политические элиты) нас «не любят», это ничего не сказать. С нелюбовью смириться, пусть и нелегко, но можно.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Очень хорошо, что появляются такие материалы! Все изложено грамотно, только, к сожалению, много опечаток, которые мешают воспринимать содержание. Что касается роли т.н.  &quot;Литвы&quot;, автору следовало бы скорее употреблять термин Великое княжество Литовское, так как роль самой Литвы (Жимантии) в этом княжестве, куда в большинстве  входили обширные  русские земли,  было  мизерным и исторически недостойно внимания! А то  потомки этой Жимантии и чухонцы из современной Эстонии заявляют права на Великое княжество и претендуют на открытие Антарктиды по той причине, что Берлинсгаузен  родился у них где-то на &quot;эстонских островах&quot;! Немец, родился на территории Российской империи и служил на Императорском русском флоте!
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18 час.
Liudmila Kosteley
Я не знаю, почему сложилось такое мнение, что Запад не любит Россию.Так получилось, что моя жизнь была всё время &quot;в разъездах&quot;, с 15 лет меня носило по всему &quot;ШАРИКУ&quot;Где я только не была. На всех континентах.И где я жила, всегда было хорошее отношение к РУССКИМ.Как ты себя поведёшь, такое и к тебе отношение. Даже всеми &quot;нелюбимые&quot; США относятся хорошо к нам. Я несколько лет проработала и с американцами. Они такие же, как мы. А вот Европа, ну что поделать, если у них воспитание такое, намного сдержанное. Их так воспитали и почти с детства внушают, что ОНИ самые, самые...А тут появляются СОПЕРНИКИ, а как относятся к СОПЕРНИКУ ? Да вам любой спортсмен скажет с &quot;ненавистью&quot;, но эта НЕНАВИСТЬ СОПЕРНИКА. И всем абсолютно наплевать на слабых соперников, их просто игнорируют. Вот и в жизни так. Мы, ЯРЫЕ, СИЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ ЗАПАДУ. Поэтому и кажется, что они ненавидят нас. А на самом деле, они хорошо относятся к нам. Население, это ТОЧНО. Вот даже сейчас, на ЗАПАДЕ лучше относятся к РУССКИМ, чем к украинцам. Да вы и сами, как относитесь к украинцам? Вот взять немца и украинца (в данный момент) большенство к немцам относятся лучше, чем к украинцам, потому что ВОЙНА с ними. А ЗАПАД и АНГЛИЯ (потом и США) всё ВРЕМЯ воевали с РОССИЕЙ, из-за РЕСУРСОВ, почти всё время ВОЮЕМ. А вот приедите вы сейчас в ту же ЕВРОПУ, на экскурсию и посмотрите, какое ОТНОШЕНИЕ будет к вам.Вам не скажут, что РУССКИХ не обслуживаем. Вообщем, народ относится друг к другу хорошо. А дело всё в РЫНКЕ и РЕСУРСАХ. Просто ЗАПАД и США завидуют нам, что у нас есть ВСЁ, а у них, практически НИЧЕГО. Вот и можете со мной не спорить, я больше 20 лет живу в ЕС (не шпион, и не предатель), как приехали в Кризис 90-х, на РАБОТУ, к нас не было работы, и мы искали, кто где.Кто в Африке, кто в Европе, кто в Америке. А пенсию надо заработать, а кризис продлился больше 10 лет, не бросать же работу, жильё, а у всех ДЕТИ, и учатся, и им надо было доучиться. И никто не кричит, на русским, ни украинцам &quot;ПОШЛИ ВОН!&quot;, в отличие от БЫВШИХ РЕСПУБЛИК. Да они БОЛЬШЕ НЕНАВИДЯТ РУССКИХ, чем на ЗАПАДЕ. Сколько существует ЗЕМЛЯ, всё время идут ВОЙНЫ за РЕСУРСЫ, а так как у нас их больше, поэтому и пытаються ОТНЯТЬ их у нас. Поэтому и ненавидят. Даже в самой РФ, идут &quot;войны&quot;, что МОСКВА всё отбирает....
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15 час.
Liudmila Kosteley
Иногда бывают опечатки, вот у меня, клавиатура нерусская, а иногда приходиться и печатать ночами. И чтобы побыстрей печатать, должен ЗАПОМНИТЬ, где русская буква.Нажал не на ту букву, вот и опечатка.
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15 час.

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