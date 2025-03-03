Нива Спорт мощностью свыше 140 л.с. — вот что известно

Внедорожник Niva Sport получит двигатель 1.8 – мотор такого рабочего объема будет устанавливаться на специальную версию Silk Way («Шелковый путь»), сообщает источник со ссылкой на главу АВТОВАЗа Максима Соколова.
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