В больнице в Дебальцево в ДНР открыли две детские комнаты

В центральной клинике в Дебальцево Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках совместного проекта «Народного фронта» и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным банком «РОССИЯ», открыли две детские игровые комнаты.
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