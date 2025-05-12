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В больнице в Дебальцево в ДНР открыли две детские комнаты

В больнице в Дебальцево в ДНР открыли две детские комнаты

В центральной клинике в Дебальцево Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках совместного проекта «Народного фронта» и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным банком «РОССИЯ», открыли две детские игровые комнаты.

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