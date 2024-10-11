Рабочая программа Путина в Ашхабаде началась

Российский лидер Владимир Путин в рамках рабочего визита в Ашхабад прибыл в Торгово-промышленную палату Туркмении для участия в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития».
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