"Мы по 100 руб. собираем на СВО, а из России реками уходят миллиарды. Почему?": Дело беглого министра возмутило народ

Экс-министр оказался вором и сбежал из России. А ведь его называли "гением цифровой экономики". Как высокопоставленному чиновнику удалось вытащить из кошельков граждан России огромные деньги? И почему до сих пор не названы фамилии тех, кто его крышевал? Об этом читайте в материале "Новороссии".