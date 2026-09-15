Эксперты: Россия не обязана спасать Запад от дефицита дизеля

Ситуация с дефицитом дизельного топлива на Западе обострилась на фоне поставок оружия Киеву, ужесточения антироссийских западных санкций, логистических сложностей, войны на Ближнем Востоке, регулярных ударов Украины по энергетической инфраструктуре России и введённого в ответ Москвой запрета на экспорт из РФ.