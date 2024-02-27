Никиту Журавеля приговорили к 3,5 годам колонии. Об этом сообщают "Осторожно, новости!". Суд (перед частичным сложением) назначил молодому человеку 300 часов обязательных работ за оскорбление чувств верующих и 3,5 года колонии по статье о хулиганстве.