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Наз Рид стал автором ключевого попадания в овертайме матча с «Голден Стэйт»

Наз Рид стал автором ключевого попадания в овертайме матча с «Голден Стэйт»

Центровой «Миннесоты» Наз Рид отличился в решающий момент овертайма матча с «Голден Стэйт» (119:114 ОТ).

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