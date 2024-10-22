Какую помощь окажут семье бойца СВО при заключении контракта в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 22 октября, ФедералПресс. Финансовое обеспечение контрактников и социальная поддержка семей военнослужащих стали одной из главных тем, поднятых в ходе прямой линии губернатора Тюменской области, передает корреспондент «ФедералПресс».
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