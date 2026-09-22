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Иркутск Сегодня

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Более 18 млн рублей лишились жители Приангарья за выходные из-за мошенников

За прошедшие выходные дни аферисты выманили у жителей Иркутской области свыше 18 миллионов рублей. Больше всех пострадала жительница Братска — у её семьи украли более 10 миллионов рублей.

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