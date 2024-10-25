Космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин приводнился в Мексиканском заливе. Сделал он это на корабле Crew Dragon вместе с другими членами экипажа миссии Crew-8 в составе Мэтью Доминика, Майкла Барратта, Жанетт Эппс.