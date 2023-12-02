Владимир Ефимов: на Нагорной улице в Москве возведут школу по программе КРТ

На юго-западе столицы расположен участок, который в данный момент неэффективно используется. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, его реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий.
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