Спирали в ночном небе: знак Вселенной - что скрывают таинственные вихри?

Жители нескольких российских городов, включая Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону и Краснодар, этой ночью стали свидетелями необычного явления — в небе появились светящиеся спирали, напоминающие галактические структуры.
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