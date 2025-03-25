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Спирали в ночном небе: знак Вселенной - что скрывают таинственные вихри?

Спирали в ночном небе: знак Вселенной - что скрывают таинственные вихри?

Жители нескольких российских городов, включая Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону и Краснодар, этой ночью стали свидетелями необычного явления — в небе появились светящиеся спирали, напоминающие галактические структуры.

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