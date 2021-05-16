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В ЕС намекнули на последствия создания Россией списка недружественных стран

В ЕС намекнули на последствия создания Россией списка недружественных стран

Евросоюз считает необоснованным решение России по созданию списка недружественных стран, указано в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.

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Алина Белова
И никто из защитников Чехии не говорит,что она не права,так как не предъявила доказательств о виновности России. Деградирует Европа на глазах всей планеты ...
Житель Земли Макаренков
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Эти страны сами того хотели и теперь будут вечно под прицелом наведения тактических ракет и любой конфликт , связанный с пуском ракет из-за океана выльется в град не пулек , а чего-то серьёзного . Их из хуторских стран сделала Россия промышленными цивилизованными , а теперь снова в одноэтажные поселения и ездить будете на велосипедах или на волах . Защищала от напастей , а теперь пусть их америка защищает
Валентина Котова
Боррель. это человек, который боится потерять кресло! В России он был активен. но у себя вёл так , как наложил в штаны!!
Лариса Парфенова (Чиликина)
Да пофиг на ЕС. Кто они такие чтобы нам указывать.
Александр Евдокимов
Да и хер на них!
Анатолий Пахотин
Да здравствует непобедимая Россия!!!
Сергей Акшенцев
Русских пугать, все равно что пердеть в воде.
Леонид Буравлев
Боррель не слушает, что ВВП говорит? Ведь ВВП уже давно сказал, что ему отношения с ЕС безразличны. Его интересуют отношения со СТРАНАМИ Западной и Восточной Европы по ОТДЕЛЬНОСТИ!)))
Вадим Абдурашитов
А ЕС то, эту общественную организацию кто спрашивал? Какие партнеры? Это враги, и с ними надо разговаривать как с врагами!
Евгений Шаранхаев
Круговая порука мажет как копоть.
Piotr Priladyshev
800 дармоедов ,включая пару десятков Комиссаров(этим бы еще красные шаровары да маузеров навешать на ... то есть пониже пояса) лучше бы начали наконец работать и заставили подчиненные им правительства стран-членов ЕС строго исполнять Хартию о Правах Человека в Евросоюзе и наказать тех кто запрещает русским получать образование на родном языке! Если проявлять "солидарность" -то сначала изучите вопрос, найдите доказательства, аргументируйте свои поступки чтобы не выглядеть клоунами(Петров с Башаровым ,супер-пупер рашен агенты и Скрипалей травили и взрывали склады в Чехии-Болгарии-в Папуасии...?) , а то и просто идиотами. Советский ПТУшник , у Хазанова, выгоядит умнее чем весь Европарламент! Нельзя же так позорить Союз в общем то нормальных и цивилизованных стран.
Арсен Межлумов
Прежде чем призывать Россию пересмотреть её решения в ответ на действия ЕС, главе евродипломатии Жозепу Боррелю не мешало бы поставить вопрос в Европарламенте о пересмотре её агрессивной русофобской политики основанной на лживых, бездоказательных, провокационных заявлениях и действиях лидеров ЕС в угоду центра зла и сатанизма на Земле - США. Ведя себя подобным образом, эти представители Запада вообще логически, прагматически и ответственно могут мыслить и дружат ли со своей головой? Они, разве не знают, что любые отношения между двумя сторонами это дорога с двусторонним движением и как аукнется, так и откликнется? И, вообще, какого лешего Запад вмешивается в дела суверенной России, диктует ей какой политический режим ей принимать, навязывает ей свою модель погрязшего в дерьме «демократического общества», свои гнилые морально-нравственные устои и т.д. Разве кому-то ещё не ясно, что все действия коллективного Запада во главе с США направлены на уничтожение России, как единого, развитого государств и завладения её ресурсами. Эти недоумки с двойной моралью призывают мировое сообщество к давлению на Москву с целью предотвращения ее «вмешательства» в дела «Восточного партнерства», а сами бесцеремонно вмешиваются в дела России, принимают решения в ущерб интересам России.
Алексей
Еврогеи обнаглели окончательно. Не нравится, идите к черту . Или научитесь себя вести не агрессивно, и не с позиции агрессора захватчика.
Юрий Вахрушев
Давно мучает вопрос - что стоит дороже, баррель нефти или боррель евросоюза, век бы его не видеть.
Виктор Мариев
Господин Боррель, вверенный Вам ЕС является организацией несамостоятельной, а полностью зависимой от того, куда посмотрят и что скажут в руководстве США. Хочется дать Вам совет: станьте самостоятельными в принятии решений и мир изменится к лучшему и Вы найдете общий язык с Россией. Вот тогда не будет необходимости в поиске врагов, недоброжелателей, и не будут создаваться списки "врагов".Самое легкое -это идти в кильрватере большого корабля: не надо прилагать усилий.Но этот большой корабль может Вас привести к рифам. Что мы сейчас и наблюдаем, глядя, как Вы идете вслед за США, которые всегда и во всем ищут и преследуют только свои корыстные цели. Где самоуважение, господин Боррель???
Влад и мир
Шавкам своим хохляцким указываете, что им делать. А Россия плевала на ваши высеры с высокой колокольни.
Людмила Боченкова
позорЕС за такой член как чехия!!!!!!!!!
Влад и мир
Из 27 членов ЕС больше половины это продажные, гнилые, подпиндосовские лимитрофы. Они за сотню баксов продадут и родину и мать родную и тот же ЕС.
Валентин Сергеевич Сыропятов
Старый пидор рот ещё разевает\\ придурок\\
Alex Немо
Странный однако список. Почему в нем нед пшеков и прибалтики? Явно или не полный список или эта статья липа...
Vladimir Lioubimcev
А будут тяффкать, и ЕС внесем в список "недружественных, ЗЛЫХ стран". И объявим об этом всему Миру. пусть знают все, кто на Земле злюки-гадюки.
Татьяна
Нетерпимость Брюсселя к тому, как Россия отвечает Евросоюзу на многочисленные выпады в свой адрес, просто смешна, а те, кто смеют ещё озвучивать из-за этого претензии России, выглядят клоунами. Европейцы сами заварили "санкционую кашу" - вот и жрите её теперь полной ложкой и не жалуётесь...
борис шорников
Я тут на досуге курицу жарил на плите ! чуток соли с черным перцем намешал многовато ,могу выслать остатки ! пущай себе на залупу насыпят все ЧЛЕНЫ и иже солидарные с ними ! Боррель подчеркнул, что ЕС «выражает полную солидарность с Чехией, как с государством-членом, и с США».
степан дунов
А России НАС--РАТЬ на гнилые базары этого старпера маразматика.
Влад Владимиров
Как говорила героиня Картунковой: а , плевать! ))) Мечтать же не вредно. Здесь вредно не мечтать.)))
Леонид Смагоринский
ЕС не может смириться с нарушением его привилегии ухудшать отношения с Россией. Всё господа , наш черёд пришёл.

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