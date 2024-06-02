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ИА Реалист

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Турецкие фашисты стремятся сорвать выборы в Сирийском Курдистане

Турецкие фашисты стремятся сорвать выборы в Сирийском Курдистане

ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ (ИА Реалист). Сопредседатель Партии сирийско-курдского демократического союза (ПДС) Салих Муслим твердо выступает за проведение местных выборов на севере и востоке Сирии, несмотря на продолжающуюся турецкую военную агрессию.

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