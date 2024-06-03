Ученому из Канады запретили исследовать загадочное заболевание мозга

Недавно стало известно, что одному из ведущих канадских ученым, Майклу Култхарту, было официально запрещено проводить исследования нового неврологического заболевания, которое началось распространяться в провинции Нью-Брансуик.
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