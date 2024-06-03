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Ученому из Канады запретили исследовать загадочное заболевание мозга

Ученому из Канады запретили исследовать загадочное заболевание мозга

Недавно стало известно, что одному из ведущих канадских ученым, Майклу Култхарту, было официально запрещено проводить исследования нового неврологического заболевания, которое началось распространяться в провинции Нью-Брансуик.

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