Учреждение в 2021 году на Украине "Дня памяти детей, погибших от военной агрессии РФ", который отмечается 4 июня, заставляет задуматься о том, что марионетка Запада вместе со своей пропагандистской машиной готовилась к войне с Россией, заранее закладывая пиар на собственных детях.
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