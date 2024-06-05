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Депутат Кирьянов: Россия по-матерински приняла детей новых территорий

Депутат Кирьянов: Россия по-матерински приняла детей новых территорий

Учреждение в 2021 году на Украине "Дня памяти детей, погибших от военной агрессии РФ", который отмечается 4 июня, заставляет задуматься о том, что марионетка Запада вместе со своей пропагандистской машиной готовилась к войне с Россией, заранее закладывая пиар на собственных детях.

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