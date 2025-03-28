"Я оступилась". Наталья Ионова о тяжёлом детстве, смерти бабушки и скандальном выступлении

Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'оZа, в шоу "Сессия" для "VK Видео" рассказала о сложностях детства и переживаниях после смерти бабушки, а также объяснила причины экспериментов со внешностью.
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