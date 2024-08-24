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Российские самолеты уничтожили крупный железнодорожный узел ВСУ в Сумской области

Российские самолеты уничтожили крупный железнодорожный узел ВСУ в Сумской области

Самолеты ВКС РФ нанесли массированный удар по крупному железнодорожному узлу националистов «Станция Хутор Михайловский» Сумской области, который использовался боевиками киевского режима для переброски бронетехники и личного состава в Курскую область РФ.

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