Самолеты ВКС РФ нанесли массированный удар по крупному железнодорожному узлу националистов «Станция Хутор Михайловский» Сумской области, который использовался боевиками киевского режима для переброски бронетехники и личного состава в Курскую область РФ.
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