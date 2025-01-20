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Рен-ТВ: в Химкинском округе погибли в пожаре женщина и двое детей

Рен-ТВ: в Химкинском округе погибли в пожаре женщина и двое детей

Отец семейства и 8-летний мальчик смогли выбраться из дома.В Химкинском городском округе Московской области три человека погибли на пожаре.

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