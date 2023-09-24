Закон и Порядок

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Сейчас вся «власть» укрорейха побежала проверяться. Там же свободная любовь поощряется и пользуется популярностью. По моим оценкам, заражена как минимум половина Верховной зРады и процентов 70 на Банковой

Экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло рассказал о связях террористов «Азова» с ЛГБТ-движением Бывший спикер Вооруженных сил Украины трансгендер Сара Эштон-Чирилло в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) рассказал, что еще во время своего базирования на территории Мариуполя боевики нацистского полка «Азов» (запрещён в РФ и признан террористическим) имели связи с ЛГБТ-движением.

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Комментарии
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Надежда
А не для этого ли самого прислали ЭТО нечто под кличкой сарочертило?
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3 час.
PRoMeThEuS
Сара(нет) эштон(нет) Пидрилло(да!).
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2 час.
alik3456 Джексон
В Советском Союзе , был такой анекдот: Петька прибегает к Василию Иванычу и говорит: Вчера к белякам на блядки ходил ,там Анка всем даёт... Ну и я в очередь встал-кайфанул по полной... А Василий Иваныч ему и говорит: Дурак она  их там всех сифилисом заражает...
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1 час.

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