Сейчас вся «власть» укрорейха побежала проверяться. Там же свободная любовь поощряется и пользуется популярностью. По моим оценкам, заражена как минимум половина Верховной зРады и процентов 70 на Банковой

А не для этого ли самого прислали ЭТО нечто под кличкой сарочертило?

alik3456 Джексон

В Советском Союзе , был такой анекдот: Петька прибегает к Василию Иванычу и говорит: Вчера к белякам на блядки ходил ,там Анка всем даёт... Ну и я в очередь встал-кайфанул по полной... А Василий Иваныч ему и говорит: Дурак она их там всех сифилисом заражает...