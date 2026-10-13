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Яндекс Пэй не будет начислять просрочку по кредитам из-за сбоя

Яндекс Пэй не будет начислять просрочку по кредитам из-за сбоя

Узнайте, как «Яндекс» защищает пользователей при сбое «Пэй»: почему платёж не станет просроченным, что делать при начислении пени и как всё исправить.

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