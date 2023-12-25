Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где в Санкт-Петербурге примет участие в саммитах Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщила 25 декабря БелТА.