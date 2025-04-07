Заоблачные успехи: чем сегодня может похвастаться российская космонавтика

По роду деятельности мне регулярно приходится читать лекции как для школьников, так и для взрослых. И чаще всего, приходя на встречу, я слышу один и тот же вопрос: «А что там у нас в космосе, разве еще что-то запускают»? Так уж получилось, что в нынешних условиях, когда информация черпается в основном из соцсетей, люди часто оказываются в «информационном пузыре», куда космические новости просто не проникают.