Райффайзенбанк во II-III кварталах получил убыток по конверсионным операциям

Во втором и третьем кварталах этого года российский Райффайзенбанк (дочерняя структура австрийской группы Raiffeisen Bank International, RBI) получил убыток по конверсионным операциям, пишут аналитики агентства «Эксперт РА» в описании рейтингового действия в отношении кредитной организации (рейтинг подтвержден на уровне «ААА», со стабильным прогнозом, статус рейтинга — «под наблюдением»).