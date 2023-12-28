Райффайзенбанк во II-III кварталах получил убыток по конверсионным операциям

Во втором и третьем кварталах этого года российский Райффайзенбанк (дочерняя структура австрийской группы Raiffeisen Bank International, RBI) получил убыток по конверсионным операциям, пишут аналитики агентства «Эксперт РА» в описании рейтингового действия в отношении кредитной организации (рейтинг подтвержден на уровне «ААА», со стабильным прогнозом, статус рейтинга — «под наблюдением»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии