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Трамп заявил о сохранении пошлин до 104% на товары из Китая до заключения сделки

Трамп заявил о сохранении пошлин до 104% на товары из Китая до заключения сделки

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что сохранит объявленные им пошлины на импорт китайских товаров до 104 процентов до момента, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном.

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