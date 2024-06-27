SpaceX создаст аппарат для спуска МКС на Землю

NASA выделит $843 млн на аппарат, который обеспечит МКС безопасный сход с орбиты Власти Штатов готовы предоставить компании SpaceX $843 миллиона на разработку прибора, который обеспечит аккуратный сход с орбиты Международной космической станции (МКС) после того, как закончится срок её эксплуатации.
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