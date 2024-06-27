Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

SpaceX создаст аппарат для спуска МКС на Землю

NASA выделит $843 млн на аппарат, который обеспечит МКС безопасный сход с орбиты Власти Штатов готовы предоставить компании SpaceX $843 миллиона на разработку прибора, который обеспечит аккуратный сход с орбиты Международной космической станции (МКС) после того, как закончится срок её эксплуатации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх