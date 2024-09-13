Стармер не ответил на вопрос об ударах по России ракетами

Глава правительства Великобритании Кир Стармер не стал отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он использование Киевом британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории, сообщает РИА Новости.
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