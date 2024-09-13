Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Житель Империи
    Борис- ты не прав… 😮Великие люди наше...
  • Евгений Алексеенко
    Ничего не хочу сказать плохого (минута как бы для этого неэтична), но лично мне Александр Масляков не нравился никогд...Великие люди наше...
  • Владимир Петров
    Самый большой рот у тебя - на весь Урал.Великие люди наше...

Стармер не ответил на вопрос об ударах по России ракетами

Стармер не ответил на вопрос об ударах по России ракетами

Глава правительства Великобритании Кир Стармер не стал отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он использование Киевом британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх