Российские вертолётчики отработали поиск и ликвидацию условного НВФ в горах Таджикистана

В воздушном районе полигона Ляур экипажи на предельно малых высотах осуществили условные пуски неуправляемых авиаракет С-8 класса «воздух-поверхность» по скоплению техники и живой силе условного противника.
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