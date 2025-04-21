Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрыты новые детали вокруг скандала в Пентагоне

Раскрыты новые детали вокруг скандала в Пентагоне

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг факт нового скандала с чатом Signal, согласно которому глава ведомства Пит Хегсет делился секретной информацией в беседе, в которой состояли его супруга, брат и личный адвокат.

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