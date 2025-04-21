Раскрыты новые детали вокруг скандала в Пентагоне

Политика как она есть

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг факт нового скандала с чатом Signal, согласно которому глава ведомства Пит Хегсет делился секретной информацией в беседе, в которой состояли его супруга, брат и личный адвокат.