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Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Никитина – 2-я, Крупицкая – 3-я

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 Общий зачет Женщины 26 ноября 1. Екатерина Смирнова – 112 2.

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