Житель Строгина попался на новую уловку интернет-мошенников

Житель района Строгино обнаружил, что его включили в группу в Телеграм. Знакомый фотограф просил проголосовать за него в конкурсе – ему не хватало немного голосов, чтобы попасть в рейтинг Топ-10 лучших фотографов Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии