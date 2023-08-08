Страх перед Китаем. Хозяева Мировой Игры озвучили свои планы. 

СК

Степан Капуста

Глубоко уважаемый мною Андрей Ильич Фурсов как всегда доходчиво представил нам результаты глубокого анализа системы управления миром и дал понять думающим, что руководство России, его представители, возглавляющие ключевые ведомства - марионетки, не способные самостоятельно осмыслить роль России и свою личную роль в борьбе за интересы и будущее нашей Родины. Ну что тут скажешь? Великого будущего у России, как оказывается, не предвидится. Без идей. Без лидеров. Без гражданского общества. Нам уготовано только встраиваться в 4-ю промышленную революцию и превращаться в рабов. Со всеми нашими героическими победами, славной историей, великой культурой.