Страх перед Китаем. Что обсуждали Бильдербергский клуб и Трёхсторонняя комиссия. Андрей Фурсов 02-05 июня 2022-го года в Вашингтоне состоялась 68-я встреча Бильдербергского клуба.
Страх перед Китаем. Хозяева Мировой Игры озвучили свои планы.
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СК
Степан Капуста
Глубоко уважаемый мною Андрей Ильич Фурсов как всегда доходчиво представил нам результаты глубокого анализа системы управления миром и дал понять думающим, что руководство России, его представители, возглавляющие ключевые ведомства - марионетки, не способные самостоятельно осмыслить роль России и свою личную роль в борьбе за интересы и будущее нашей Родины. Ну что тут скажешь? Великого будущего у России, как оказывается, не предвидится. Без идей. Без лидеров. Без гражданского общества. Нам уготовано только встраиваться в 4-ю промышленную революцию и превращаться в рабов. Со всеми нашими героическими победами, славной историей, великой культурой.
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