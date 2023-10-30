Война между Израилем и ХАМАС может нанести ущерб глобальному экономическому росту, полагает глава ВТО

Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС повлияет на глобальный экономический рост, если он распространится на более широкий регион Ближнего Востока, передает CNBC.
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