Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

280 подписчиков

Война между Израилем и ХАМАС может нанести ущерб глобальному экономическому росту, полагает глава ВТО

Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС повлияет на глобальный экономический рост, если он распространится на более широкий регион Ближнего Востока, передает CNBC.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх