Директоров школ и главврачей заставят декларировать свои расходы

Минтруд России разработал законопроект, согласно которому руководителей государственных и муниципальных учреждений, к которым относятся директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами, обяжут отчитываться о своих расходах.
Минтруд России разработал законопроект, согласно которому руководителей государственных и муниципальных учреждений, к которым относятся директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами, обяжут отчитываться о своих расходах.
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