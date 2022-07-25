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Директоров школ и главврачей заставят декларировать свои расходы

Директоров школ и главврачей заставят декларировать свои расходы

Минтруд России разработал законопроект, согласно которому руководителей государственных и муниципальных учреждений, к которым относятся директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами, обяжут отчитываться о своих расходах.

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