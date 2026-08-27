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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Бензин по-братски: Казахстан не поделился, а «союзник» — в пролёте

Бензин по-братски: Казахстан не поделился, а «союзник» — в пролёте

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Казахстана отказались поставлять бензин в Россию. Москва делала большую ставку на помощь Астаны, но план с треском провалился.

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Комментарии
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андрей картаев
Интересно зимой  они опять будут просить   электричество на дармовщинку,и ведь дадим мы же добрые.
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4 н.
МАКСИМ
Пора прекращать всем помогать, думать надо о своих, а не о всяких соседях.
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4 н.
Александр Александрович
В Советском Союзе  по идеологическим причинам предполагалась безвозмездная помощь &quot;друзьям&quot;, развивающимся странам. Но с какой стати эта глупость перешла нынешней капиталистической России. Может помогают за откаты, так отмывают деньги ?..
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3 н.