Как правильно просить прощение в Прощеное воскресенье: священнослужители напоминают, для чего это делается и стоит ли посылать картинки Ольга БезродняяПрощеное воскресенье — это возможность очистить душу и время для построения отношений с окружающими.
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