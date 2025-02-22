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Как правильно просить прощение в Прощеное воскресенье: священнослужители напоминают, для чего это делается и стоит ли посылать картинки

Как правильно просить прощение в Прощеное воскресенье: священнослужители напоминают, для чего это делается и стоит ли посылать картинки

Как правильно просить прощение в Прощеное воскресенье: священнослужители напоминают, для чего это делается и стоит ли посылать картинки Ольга БезродняяПрощеное воскресенье — это возможность очистить душу и время для построения отношений с окружающими.

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