Минобороны заявило о подготовке масштабных ударов по энергетике Украины

Вооруженные силы России приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции по состоянию на 30 августа.
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