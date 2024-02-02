Политолог Михайлов счел смешными слухи о желании мирных переговоров Залужным

Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов прокомментировал «Звезде» информацию о переговорах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Западом об окончании украинского конфликта.
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