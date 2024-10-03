Сыграют по трендам.В матче 11-го тура московский «Спартак» примет «Ростов» Валерия Карпина. А мы сделаем прогноз на матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть прямую трансляцию матча.
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