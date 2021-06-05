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В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятие по популяризации госуслуг в электронном виде

В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятие по популяризации госуслуг в электронном виде

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кошкинскому району лейтенант полиции Александр Шабалов и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ренат Халимов рассказали будущим водителям о преимуществах портала государственных услуг, удобстве пользования им и порядке получения госуслуг по линии МВД в электронном виде.

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