В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятие по популяризации госуслуг в электронном виде

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кошкинскому району лейтенант полиции Александр Шабалов и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ренат Халимов рассказали будущим водителям о преимуществах портала государственных услуг, удобстве пользования им и порядке получения госуслуг по линии МВД в электронном виде.
Происшествия4 подписчика
Популярные статьи
- В Крснодарском крае полицейские обеспечивают безопасность отдыхающих с использованием передовых методов
- Сотрудники следственных управлений СК России по всей стране провели памятные мероприятия к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны
- В День памяти и скорби в Следственном комитете состоялось открытие выставки «Окна блокады - окна войны»
Свежие комментарии