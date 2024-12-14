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Какие приметы и обычаи сопровождают встречу Нового 2025 года Змеи

Какие приметы и обычаи сопровождают встречу Нового 2025 года Змеи

Какие приметы и обычаи сопровождают встречу Нового 2025 года Змеи Алёна ЮрьеваС наступлением нового года 2025, который будет проходить под покровительством Зеленой Деревянной Змеи по восточному календарю, многие задумываются о том, как встретить год в гармонии с его символом, привлечь удачу и процветание.

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