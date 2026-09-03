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Правительство РФ прилагает усилия для запуска нового инвестиционного цикла, заявил Решетников

Правительство РФ прилагает усилия для запуска нового инвестиционного цикла, заявил Решетников

Российская экономика в настоящее время проходит этап структурной трансформации после нескольких лет активного роста, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг, 3 сентября 2026 года, в кулуарах Восточного экономического форума.

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