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Брэдли Бил – о критике в адрес Уэстбрука: «Это неуважение должно прекратиться»

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил в подкасте Дрэймонда Грина заступился за разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука, на которого обрушилось много критики в этом сезоне.

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