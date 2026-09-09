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Журова: РФ искренне готова к переговорам с Европой при гарантиях безопасности

Журова: РФ искренне готова к переговорам с Европой при гарантиях безопасности

Москва открыта к диалогу со странами Европы о прекращении конфликта на Украине, если те приведут украинского президента Владимира Зеленского к миру и обеспечат безопасность России.

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