Журова: РФ искренне готова к переговорам с Европой при гарантиях безопасности

Москва открыта к диалогу со странами Европы о прекращении конфликта на Украине, если те приведут украинского президента Владимира Зеленского к миру и обеспечат безопасность России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Онлайн-проект уни...
- «Скажите Путину»:...
- В Польше заявили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым