Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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3.2 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

3.2 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

2. ПРИНЦИП КОРРЕЛЯЦИИ МАКСИМУМОВ НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОЧНИКОВ О СМУТНОМ ВРЕМЕНИ В ИСТОРИИ РОССИИ 1584-1619 ГОДОВ.

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